Украина переживает трудное время, а назначение Венедиктовой только ухудшит ситуацию — Аналитический центр США

Политика
Христина Качоровська0
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В Atlantic Council обнародовали статью, в которой объясняют, почему назначения Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора Украины неправильное.

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото — strana.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Так, автор статьи Мелинда Гаринг называет несколько причин, которые противоречат законному назначению Венедиктовой на такой ответственный пост.

Первая причина — это назначение адвоката Януковича на пост своего заместителя, когда Венедиктова ещё была в. и. о. директора Госбюро расследования.

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Второй весомый аргумент — полный провал Венедиктовой на конкурсе в Верховный суд Украины:

«Госпожа Венедиктова не смогла сдать первую часть тестирование, где проверяли знание права. Она также была посредственным адвокатом, хотя и преподавала право в Харьковском университете им. Казарина».

Третий аргумент — назначение Венедиктовой прямо нарушает украинское законодательство о прокуратуре. Всё дело в том, что новоназначенная генпрокурор была нардепом от фракции «Слуга народа», хотя закон о прокуратуре гласит, что прокурор обязан иметь политическую нейтральность:

«Руслан Рябошапка был уволен с поста генпрокурора Украины, так как не поддерживал политическое преследование пятого президента Порошенко. Если это действительно так, и если новый генпрокурор поддержит эти обвинения — Украину ждут тяжелые 4 года».

Напомним, ранее мы сообщали, что Ирина Венедтиктова стала генеральным прокурором Украины.


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