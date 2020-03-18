Украина переживает трудное время, а назначение Венедиктовой только ухудшит ситуацию — Аналитический центр США

В Atlantic Council обнародовали статью, в которой объясняют, почему назначения Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора Украины неправильное.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Так, автор статьи Мелинда Гаринг называет несколько причин, которые противоречат законному назначению Венедиктовой на такой ответственный пост.

Первая причина — это назначение адвоката Януковича на пост своего заместителя, когда Венедиктова ещё была в. и. о. директора Госбюро расследования.

Второй весомый аргумент — полный провал Венедиктовой на конкурсе в Верховный суд Украины:

«Госпожа Венедиктова не смогла сдать первую часть тестирование, где проверяли знание права. Она также была посредственным адвокатом, хотя и преподавала право в Харьковском университете им. Казарина».

Третий аргумент — назначение Венедиктовой прямо нарушает украинское законодательство о прокуратуре. Всё дело в том, что новоназначенная генпрокурор была нардепом от фракции «Слуга народа», хотя закон о прокуратуре гласит, что прокурор обязан иметь политическую нейтральность:

«Руслан Рябошапка был уволен с поста генпрокурора Украины, так как не поддерживал политическое преследование пятого президента Порошенко. Если это действительно так, и если новый генпрокурор поддержит эти обвинения — Украину ждут тяжелые 4 года».

Напомним, ранее мы сообщали, что Ирина Венедтиктова стала генеральным прокурором Украины.