До XIII века украинцев не было — Путин снова отличился странным высказыванием об Украине

18 марта российский президент в который раз отправился на террарию аннексированного Крыма, где сделал странное заявление об украинцах.

Так, во время визита в Севастополь, хозяин Кремля заявил, что до XIII века такого понятие как украинец не было.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Апостроф«.

А если точнее, отметил Путин, то украинцы были… Но тогда они считали себя русскими:

«Вплоть до XIII украинцы… То есть, люди, которые сейчас называют себя украинцами и такими являются… Да и все, кто проживал в Московском царстве, в Речи Посполитой, то есть, в Польше… Да все православные называли себя исключительно русскими! И никак по другому! Не было различия по языку. Лишь в конце XIII века из-за ополячивания стали появляться расхождения в языках!».

Напомним, ранее мы писали, что Путин посетит аннексированный Крым.