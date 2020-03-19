Еще несколько таких шагов, и с Украиной будет покончено – сенатор Совета Федерации РФ Морозов пригрозил Украине потерей территорий

Сенатор Совета Федерации РФ Игорь Морозов в эфире пропагандисткой программы «60 минут» на телеканале Россия 1 заявил, что Харьковская, Николаевская и Одесская области, войдут в состав России.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание Politeka.

Российский чиновник заявил, что Украину ждут серьезные проблемы из-за того, что она разорвала договор о дружбе с РФ. Сенатор заявил, что как последствие Украину ждет потеря территорий.

Он отметил, что украинцы продолжают работать в РФ. Политик подчеркнул, что они затребованы на их рынке труда.

В эфире программы Морозов заявил, массовая трудовая миграция украинцев в РФ, способствует оккупации Украины. По словам российского сенатора, «в РФ постепенно будет возвращаться ряд украинских областей». При этом он назвал украинские области «российскими регионами».

«Харьковская, Николаевская, Одесская… Все это будет возвращаться в Россию вмести с людьми, которые сейчас работают у нас. Еще несколько таких шагов, и с Украиной будет покончено», — заявил российский чиновник.

Кроме того, российский сенатор заявил, что украинцы массово стремятся получить паспорт РФ.

Стоить отметить, что это далеко не первое подобное заявление от российских политиков в эфире наиболее рейтинговых телеканалов РФ.

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