Мы столкнемся с совершенно другим Донбассом – Портников объяснил, как ситуация с коронавирусом сыграла на руку главе «ДНР» Пушилину

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
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Журналист Виталий Портников считает, что ситуация с коронавирусом сыграла на руку «властям» незаконных республик. Портников рассказал, чем опасно для Украины решение главаря «ДНР» Дениса Пушилина закрыть «границу» с Украиной.

Денис Пушилин
главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Фото — dialog.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

Журналист Портников уверен, что после того, как главарь «ДНР» Пушилин принял решение закрыть границу, «с завтрашнего дня в ОРДЛО будет полноценная «государственная граница»». Журналист уверен, что незаконные «власти» ловко воспользовались моментом для того, чтобы полностью изолировать жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей от подконтрольной Украине территории.

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Журналист считает, что последствия такой изоляции жителей оккупированных территорий будут очень серьезными.

«С каждым днем в изоляции жители оккупированных территорий будут все в большей степени ощущать себя в другом пространстве», — пишет журналист.

Портников также обратил внимание на тот факт, что у многих жителей временно оккупированных территорий есть паспорта РФ. Он считает, что в будущем как раз  паспорт РФ может стать для жителей ОРДЛО единственной возможностью для  перемещения из «Л/ДНР».

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Журналист прогнозирует, что после спада эпидемии коронавируса, Украину ожидает совершенно другой Донбасс. По мнению журналиста, Кремль воспользуется шансом «еще больше оторвать Донбасс от Украины».

«Когда мы говорим, что после коронавируса мир может стать совершенно другим – и Украина может стать другой. Мы должны понимать, что мы столкнемся с совершенно другим Донбассом», — подчеркнул Виталий Портников.

Ранее мы сообщали, что главарь «ДНР» Пушилин обратился с требованием к предпринимателям «республики. 

 

 


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