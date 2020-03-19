Пушилин пошел на серьезные меры из-за коронавируса: в «ДНР» закрыли границы

Самопровозглашенная «ДНР» в экстренном порядке запретила передвижение через пункты контроля на «границе» с другими украинскими землями. Глава незаконного формирования Денис Пушилин лично выступил с данной инициативой.

Об этом сообщает издание «Вести», передает «НБН».

«Наши источники сообщают, что ситуация с коронавирусом на территории Украины будет усугубляться в ближайшее время. Это связано с возвращением украинских граждан на родину из ряда стран, где вирус уже успел набрать обороты. С учетом всех обстоятельств, мы приняли решение о наложении полного запрета на передвижение через границу. Это касается всех пограничных пунктов ДНР на границе с Украиной. Данное решение вступает в силу с 00:00 часов 21 марта 2020 года», — сказал глава «ДНР».

Отметим, что в связи с карантином на территории Украины закрыт КПВВ «Станица Луганская» сроком на две недели.

Напомним, как сообщалось ранее, зараженный коронавирусом народный депутат Шахов: появилась информация о том, сколько раз депутат посещал Верховную Раду Украины.