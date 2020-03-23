Глава МОЗ Илья Емец хочет уйти в отставку — Березовец

Политика
Христина Качоровська0
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Политолог и телеведущий Тарас Березовец, ссылаясь на свои источники, сообщил, что глава украинского Минздрава Илья Емец хочет покинуть свой пост.

Илья Емец
Илья Емец. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Тараса Березовца.

Илья Емец оказался на посту министра здравоохранения всего несколько недель, но уже хочет уйти в отставку:

«Министр здравоохранения Украины Илья Емец принял решение уйти в отставку — инсайдер из «Слуги народа»».

Подтверждают эту информацию и в Telegram-канале «Резидент«. По их данным, Емец поставил ультиматум Зеленскому: или введение чрезвычайного положения или он уходит.

«В ответ Зеленский пообещал, что решение о ЧП примут на вечернем совещании».

Напомним, ранее мы писали, что Илья Емец выступает за введение чрезвычайного положения в стране.


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