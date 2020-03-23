В «ДНР» будут везти больных коронавирусом из России: представители «МИД» «республики» обратились с официальным заявлением к РФ

«Министерство иностранных дел» «ДНР» совместно с «минздравом» «республики» заявили, о готовности принимать, в так называемой «ДНР» больных коронавирусом из РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

На временно оккупированных территориях СМИ сообщили информацию о том, что «Министерство здравоохранения» так называемой «ДНР», совместно с «МИД» «ДНР» готовы принимать больных коронавирусом из России.

По информации Телеграмм-канала «Украинский диалог», представители «МИД» незаконной республики обратились к Министерству иностранных дел РФ и заявили о своей готовности принять больных короновирусом граждан РФ, в медицинских учреждениях временно оккупированных территорий. С данным заявлением к РФ обратилась депутат «Народного совета» «ДНР» Анастасия Селиванова.

Стоить отметить, что жители временно оккупированных территорий жалуются в социальных сетях на то, что незаконные власти скрывают реальную ситуацию с коронавирусом на территории ОРДЛО. По их информации, в медицинских учреждениях «республики» полно людей с диагнозом пневмония.

Ранее мы сообщали, что эксперт из Китая спрогнозировал, когда в Европе закончится эпидемия коронавируса.