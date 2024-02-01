Telegram-канал «Важные истории» пишет, что в так называемой «ДНР» силовики начали угрожать женам мобилизованных после того, как они присоединились к протесту родственниц захватчиков. Женщины жалуются, что им звонят и угрожают задержанием, информирует «НБН».

Одна из родственниц «мобика» из «народной республики» рассказала, что в Москве обратили внимание на митинги и дали команду силовикам прекратить это. Теперь боевики патрулируют все памятники, рядом с которыми проходят протесты, и задерживают участников акций. Женщины фотографировались спинами, чтобы родным путинских солдат «не прилетело».

Жены мобилизованных уточнили, что они начали требовать от Кремля забрать их мужей с поля боя еще летом 2022 года. Они возмущены тем, что Москва никак не реагирует на их призывы к демобилизации.

Ранее СМИ сообщали, что в России родственников ликвидированных «освободителей» заставляют хоронить чужие тела.