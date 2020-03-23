Правительство России скрывает реальный масштаб пандемии – подробности доклада BBC

В Российской Федерации количество зараженных коронавирусом может быть намного больше, чем то количество, о котором говорят власти РФ. На это указывает проверка на инфекцию COVID-19 в Крыму перед приездом президента России, который заявляет о том, что ситуация в стране под контролем.

Об этой информации сообщили эксперты американской службы BBC, передает «НБН».

«Владимир Путин пытается сохранять спокойствие на публике. Он не отменяет военный парад на 75 годовщины Дня Победы. Кроме того, не отменил он и голосования, связанные с поправками в Конституцию РФ. Еще Путин объявил о том, что ситуация с коронавирусом в России под контролем, а Европу успел осудить за «неправильное управление», — сообщили в самом начале эксперты.

После этого эксперты напомнили, что людей в Крыму, где не было подтверждено случаев с коронавирусом, проверяли на COVID-19 перед приездом национального лидера. Это демонстрирует, по словам экспертов, что Кремль попросту скрывает масштаб заражения в стране. Они сослались также на то, что множество россиян сомневается в официальной статистике Кремля.

Лидер оппозиционеров Алексей Навальный, в свою очередь, рассказал о том, что Кремль хочет вывести пенсионеров на голосование этой весной. По его словам, если подобное случится, можно будет говорить о совершении Путиным тяжкого преступления на фоне распространения COVID-19, который несет реальную угрозу пожилым людям.

Напомним, патриарх Кирилл назвал коронавирус божьей милостью – подробности заявления.