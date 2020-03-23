Патриарх Кирилл назвал коронавирус божьей милостью: подробности заявления

Глава РПЦ предложил жителям РФ взглянуть на проблему с COVID-19 под особенным углом. По его словам, для многих людей, в самом деле, коронавирус стал реальным несчастьем, однако оно и сумело помочь людям посмотреть на проблему эпидемии по-новому.

Об этой информации сообщило информагентство «Красная весна», сославшееся на слова патриарха Кирилла, передает «НБН».

«Стало быть, многим интересно, почему же Бог позволяет этой язве шагать по миру. Нужно здесь посмотреть на проблему не с точки зрения гнева Всевышнего. Действительно, так смотрели на протяжении веков. Однако, скорее всего, это милость божья, и именно так нужно посмотреть на эту пандемию», — сообщил в самом начале патриарх Кирилл.

После этого глава РПЦ выразил уверенность в том, что пандемия демонстрирует несовершенность современной цивилизации. Он сообщил, что сейчас люди могут увидеть кризис, а также общественную гордыню.

По его словам, в данный момент люди должны прислушаться к внутреннему голосу и с критической позиции пройти этот непростой период испытаний.

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