Патриарх Кирилл назвал коронавирус божьей милостью: подробности заявления

За рубежом
Родион Власов0
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Глава РПЦ предложил жителям РФ взглянуть на проблему с COVID-19 под особенным углом. По его словам, для многих людей, в самом деле, коронавирус стал реальным несчастьем, однако оно и сумело помочь людям посмотреть на проблему эпидемии по-новому.

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл. Фото — TLT.RU

Об этой информации сообщило информагентство «Красная весна», сославшееся на слова патриарха Кирилла, передает «НБН».

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«Стало быть, многим интересно, почему же Бог позволяет этой язве шагать по миру. Нужно здесь посмотреть на проблему не с точки зрения гнева Всевышнего. Действительно, так смотрели на протяжении веков. Однако, скорее всего, это милость божья, и именно так нужно посмотреть на эту пандемию», — сообщил в самом начале патриарх Кирилл.

После этого глава РПЦ выразил уверенность в том, что пандемия демонстрирует несовершенность современной цивилизации. Он сообщил, что сейчас люди могут увидеть кризис, а также общественную гордыню.

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По его словам, в данный момент люди должны прислушаться к внутреннему голосу и с критической позиции пройти этот непростой период испытаний.

Напомним, в Москве чуть не убили посла Финляндии: Кремлю грозит международный скандал.


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