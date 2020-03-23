Я врал, что будет миллион тестов — Зеленский устроил скандал в ОПУ из-за недостаточного количество тестов на коронавирус

Как известно, в Украину должны были привезти миллион тестов на коронавирус… Но в итоге, наша страна получила всего 250 тысяч экспресс-тестов.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Тёмный рыцарь«.

По сведения источника, в Офисе президента с утра завязался большой скандал. Президент Зеленский вне себя от того, что в Украину привезли меньшее количество тестов:

«Президент готовился встретить миллион тестов, а приехало 250 тысяч… Встреча пошла не по сценарию. Уже с утра Зеленский орет на Кирилла Тимошенко, мол «ты, б***ь понимаешь, я врал, что будет миллион тестов»».

Источник добавил, что в этой ситуации даже не придумаешь отмазку, что остальные тесты придут второй партией, так как обещали за один раз миллион:

«Здесь и Кернес вышел балаболом, потому что обещал для Харькова области 200 тысяч тестов. Куда подевались тесты — ответа пока нет. Но уверяю, что в ближайшее время от пресс-службы президента мы услышим выдуманную историю о том, куда пропали тесты. А Шефир вообще говорит: «Успокойтесь. Нет тестов, нет проблем». И с Радуцким всё хорошо, ходит в ОПУ через день, веселенький».

Напомним, ранее мы писали, что вместо 10 миллионов тестов в Украину привезли всего 250 тысяч.