Деоккупация Крыма: глава МИД Канады рассказал о создании платформы по возвращению аннексированного полуострова

Политика
Ольга Гергелюк0
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Глава Министерства иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна готова помочь Украине в вопросе возвращения аннексированного полуострова Крым. По словам дипломата, Канада готова присоединиться к переговорной площадке по возвращению аннексированного полуострова.

Крым
Деоккупация Крыма. Фото — 5.ua

Об этом канадский министр рассказал в интервью журналу «НВ», сообщает НБН.

Глава МИД Канады прокомментировал идею создания отдельной платформы для переговоров по вопросу возвращения аннексированного полуострова Крым. Господин Шампань заявил, что Канада готова помочь Украине и может присоединиться к созданию данной площадки.

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Политик отметил, что в первую очередь Украина должна сама принять решение, в каком формате будет создана переговорная площадка.

«Если Украина попросит нас об этом, то Канада будет участвовать в переговорной группе по Крыму», — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что Канада не признает аннексии Крымского полуострова и отметил, что «Украина занимает особое место в сердцах и умах канадцев».

Также канадский министр подчеркнул, что Канада продолжает активно сотрудничать с Украиной в разных сферах – от торговли до военной сферы.

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Ранее мы сообщали, что Тимошенко выступает против введения режима ЧП в стране. 

 


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