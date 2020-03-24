Генпрокурор Венедиктова вызвала к себе на разговор глав НАБУ и САП

Политика
Христина Качоровська0
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На повестке дня, у одних из главных правоохранительных ведомств Украины, стоит два вопроса.

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото — volyn.com.ua

Пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщает, что в ведомстве проходит совещание глав ОГП, НАБУ и САП.

Об этом передает «НБН«.

«В Офисе генпрокурора Украины стартовало общее совещание генпрокурора Венедиктовай с главами НАБУ (Артем Сытник) и САП (Назар Холодницкий), по поводу эффективности работы ведомств».

Отмечается, что на совещании будут обсуждать:

  • проблемы выявления и эффективности расследования коррупционных преступлений
  • проблемы по возмещению убытков, принесенных государству из-за коррупции
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Напомним, ранее мы писали, что Ирина Венедиктова стала новым генпрокурором Украины.


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