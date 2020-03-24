Генпрокурор Венедиктова вызвала к себе на разговор глав НАБУ и САП
На повестке дня, у одних из главных правоохранительных ведомств Украины, стоит два вопроса.
Пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщает, что в ведомстве проходит совещание глав ОГП, НАБУ и САП.
Об этом передает «НБН«.
«В Офисе генпрокурора Украины стартовало общее совещание генпрокурора Венедиктовай с главами НАБУ (Артем Сытник) и САП (Назар Холодницкий), по поводу эффективности работы ведомств».
Отмечается, что на совещании будут обсуждать:
- проблемы выявления и эффективности расследования коррупционных преступлений
- проблемы по возмещению убытков, принесенных государству из-за коррупции
Напомним, ранее мы писали, что Ирина Венедиктова стала новым генпрокурором Украины.
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