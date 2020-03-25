Меня бы самого за это посадили — Рябошапка рассказал, почему не стал подписывать проект подозрения в отношении Порошенко

Бывший генеральный прокурор Украины отметил, что все уголовные дела, в которых фигурирует пятый президент Украины буквально высосаны из пальца.

Об этом Руслан Рябошапка поведал в первом, после увольнения, интервью журналистке Алесе Бацман, пишет «НБН«.

По его словам, проект подозрения от ГБР в отношении Петра Порошенко — это «юридический треш» и он не имеет никакого законного основания:

«То, что мне дали подписать — это просто юридический треш. Он не поддается никакой критике. Если бы я подписал тот документ — то уже против меня могли открыть уголовное производство. Ведь документ был совершенно незаконным».

Рябошапка добавил, что все обвинения против пятого президента Украины просто не имели доказательств, которые бы реально подтверждали преступления Порошенко.

Но вот новый генпрокурор, Ирина Венедиктова, может вполне подписать и такое необоснованное подозрение, считает Рябошапка:

«Мне кажется, что Венедиктова может быть соавтором того необоснованного подозрения. И ей ничего не стоит подписать его… Она вообще может подписать что угодно, ведь её для этого поставили на эту должность».

Напомним, ранее мы писали, что парламент отправил в отставку Рябошапку.