С кем советуется Зеленский: бывший премьер-министр Гончарук рассказал, кто входит в ближний круг президента

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук поделился информацией о том, кто входит в ближний круг президента страны Владимира Зеленского. По словам Гончарука, Зеленский советуется с людьми, которых он давно знает.

Об этом Алексей Гончарук рассказал в интервью журналу «НВ», сообщает НБН.

Гончарук отметил, что раньше Владимир Зеленский всегда прислушивался к мнению Андрея Богдана (бывший глава ОП). Теперь вместо Андрея Богдана, президент Зеленский доверят своему нынешнему руководителю ОП – Андрею Ермаку. Кроме того, в круг приближенных к президенту людей, входит и главный помощник главы государства Сергей Шефир.

Также, Гончарук отметил, что есть и другие люди, которым доверят глава государства. Он их назвал «командой». По словам Гончарука, большинство из них работает в Офисе главы государства.

Кроме того, Гончаренко поделился воспоминаниями о том, что за время его руководства правительством, президент Зеленский мог позвонить любому из министров и обсудить волнующие его вопросы.

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