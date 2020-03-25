Войска РФ могут скоро уйти с Донбасса: эксперты сообщили о крупных проблемах Путина

В связи с проблемами в сфере экономической отрасли Владимир Путин будет вынужден пойти на радикальный шаг. Ему придется либо остановить военные конфликты, которые он устроил на Донбассе и в Сирии, либо же урезать соцвыплаты.

Об этой информации сообщил «Апостроф», сославшийся на доклад экспертов из агентства Goldman Sachs, передает «НБН».

«Бюджет Российской Федерации был рассчитан на то, что цена за баррель нефти будет достигать 42,4 долларов за баррель. Нужно учесть, что 45% доходов бюджета страны составляют доходы от нефтегазовой отрасли. Это говорит о том, что уже в данный момент федеральный бюджет недополучает около 23%. К концу 2020 года цена упадет еще больше – до 20 долларов за баррель. Это сделает всю нефтяную отрасль убыточной», — сообщили эксперты.

После этого было сделано предположение о том, что Путину нужно будет спасать российскую экономику. Именно поэтому, как считают эксперты, он может пойти на закрытие военных конфликтов на территории Сирии, а также Украины.

Впрочем, есть и другой вариант событий. Президент РФ может попросту урезать социальные выплаты, попросив «затянуть потуже пояса».

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