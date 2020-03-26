Гончарук признался, как Аваков сохранил должность: официальное заявление экс-премьера

Глава МВД Арсен Аваков сумел на протяжении немалого времени сохранять должность главы МВД Украины. Причина тому – умение «строить коалиции», которое пригодилось главному правоохранителю страны.

Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает «НБН» со ссылкой на интервью «НВ».

«Полагаю, Аваков умеет хорошо выстраивать коалиции. Однако я не могу сказать о том, где он такому опыту набрался. Думаю, нужно спросить у Авакова насчет причин такого опыта», — сообщил Гончарук.

При этом Гончарук по каким-то причинам не стал говорить о том, с кем в данный момент у Авакова есть коалиция. Неизвестно даже и то, с кем сотрудничает глава МВД. Бывший премьер наотрез отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Других подробностей насчет Авакова экс-премьер не стал сообщать. Возможно, более подробная информация из интервью появится временем позже.

Напомним, как сообщалось ранее, Тимошенко выдвинула новые требования к правительству: лидер «Батькивщины» о выживании людей.