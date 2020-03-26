Местные выборы в 2020 могут не состояться — Гончаренко
Народный избранник от «Европейской солидарности» сообщил, что власть решила существенно «перекроить» Госбюдже на 2020 год. В частности, обнулить финансирование на местные выборы 2020 года.
Об этом Алексей Гончаренко поведал на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.
Здесь он обнародовал, что в связи с пандемией коронавируса и мировым кризисом правительство предложило
- изменить Госбюджет на 2020 год. В частности, изменить хотят:
- уменьшить доход Госбюджета на 115 миллиардов гривен
- увеличить расходы Госбюджета на 96 миллиардов гривен
- дефицит Госбюджета увеличивается на 202 миллиарда гривен
- чтобы покрыть дефицит предлагают увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен, а внешнее — на 131 миллиард гривен
- вписать в Госбюджет стабилизационный фонд и внести в него 124 миллиарда гривен
- убрать программу развития образования (в частности, Новую украинскую школу), программу регионального
- развития (ДФРР, бюджет для ОТГ, соцэконом), программу поддержки фермеров
- уменьшить финансирование ремонта дорог почти на 8 миллиардов
- отменить финансовую поддержку кино, театров и Украинского института книги
- уменьшить расходы на спорт (в частности, для лиц с инвалидностью)
- обнулить финансирование местных выборов
«Это что, получается, мы отменяем местные выборы 25 октября 2020 года?»
Напомним, ранее мы писали, когда состоятся местные выборы на Донбассе.
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