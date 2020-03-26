Местные выборы в 2020 могут не состояться — Гончаренко

Народный избранник от «Европейской солидарности» сообщил, что власть решила существенно «перекроить» Госбюдже на 2020 год. В частности, обнулить финансирование на местные выборы 2020 года.

Об этом Алексей Гончаренко поведал на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

Здесь он обнародовал, что в связи с пандемией коронавируса и мировым кризисом правительство предложило

изменить Госбюджет на 2020 год. В частности, изменить хотят:

уменьшить доход Госбюджета на 115 миллиардов гривен

увеличить расходы Госбюджета на 96 миллиардов гривен

дефицит Госбюджета увеличивается на 202 миллиарда гривен

чтобы покрыть дефицит предлагают увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен, а внешнее — на 131 миллиард гривен

вписать в Госбюджет стабилизационный фонд и внести в него 124 миллиарда гривен

убрать программу развития образования (в частности, Новую украинскую школу), программу регионального

развития (ДФРР, бюджет для ОТГ, соцэконом), программу поддержки фермеров

уменьшить финансирование ремонта дорог почти на 8 миллиардов

отменить финансовую поддержку кино, театров и Украинского института книги

уменьшить расходы на спорт (в частности, для лиц с инвалидностью)

обнулить финансирование местных выборов

«Это что, получается, мы отменяем местные выборы 25 октября 2020 года?»

Напомним, ранее мы писали, когда состоятся местные выборы на Донбассе.