Партия «Слуга народа» отказалась от госфинансирования на 2020 год: деньги просят отдать медикам, которые лечат украинцев от коронавируса

С таким заявлением выступил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. По его словам, все деньги, которые должны были пойти на благо партии, должны перевести в стабилизационный фонд.

Об этом передает «НБН«.

«Мы просим, чтобы все деньги, которые должны были выделить на партию в 2020 году, отдали в стабилизационный фонд, который создадут при Кабмине. Эти деньги просим отправить на нужды украинских медиков, которые борются с коронавирусом».

Отметим, что в этом году на партию было выделено 212,6 миллиона гривен. Корниенко добавил, что и другие партии должны сделать подобный шаг:

«За эти деньги страна закупит для врачей средства индивидуальной защиты и совершит прибавку к зарплатам в условиях пандемии».

Напомним, ранее мы сообщали, что во фракции «Слуга народа» грандиозный раскол.