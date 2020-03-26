Войска России вторглись в Украину: подробности морского конфликта (видео)

Зафиксировано военное морское вторжение силами РФ на Украинскую территорию. Произошел опасный конфликт между пограничниками Украины и экипажем боевого российского корабля.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Событие произошло 26 марта, Государственная пограничная служба зафиксировала, как военный корабль Российской Федерации вторгся в водное пространство Украины. Сообщается, что он охранял Одесское газовое месторождение, где страна агрессор незаконным образом проводит добычу газа.

Морская охрана вступила в контакт с кораблем. Российские военные заявили, что украинские морские силы должны держаться подальше от буровых установок «Таврида» и «Крым-1». Запрещается приближаться ближе, чем на одну милю.

В ответ на это Украинские пограничники не предприняли агрессивных действий и спокойно покинули территорию. Обе стороны воздержались от открытия огня. Боевой стычки и жертв удалось избежать.

Напомним, как сообщалось ранее, Кремль раскрыл планы саммита G20: Песков анонсировал действия лидеров «Большой двадцатки».