Войска России вторглись в Украину: подробности морского конфликта (видео)

Важное Политика
Родион Власов0
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Зафиксировано военное морское вторжение силами РФ на Украинскую территорию. Произошел опасный конфликт между пограничниками Украины и экипажем боевого российского корабля.

Корабль РФ
Корабль РФ. Фото — army-news.ru

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Событие произошло 26 марта, Государственная пограничная служба зафиксировала, как военный корабль Российской Федерации вторгся в водное пространство Украины. Сообщается, что он охранял Одесское газовое месторождение, где страна агрессор незаконным образом проводит добычу газа.

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Морская охрана вступила в контакт с кораблем. Российские военные заявили, что украинские морские силы должны держаться подальше от буровых установок «Таврида» и «Крым-1». Запрещается приближаться ближе, чем на одну милю.

В ответ на это Украинские пограничники не предприняли агрессивных действий и спокойно покинули территорию. Обе стороны воздержались от открытия огня. Боевой стычки и жертв удалось избежать.

Напомним, как сообщалось ранее, Кремль раскрыл планы саммита G20: Песков анонсировал действия лидеров «Большой двадцатки».

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