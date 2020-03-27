Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова представила своих заместителей

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В пятницу, 27 марта, в Офисе генерального прокурора Украины были представлены два новых заместителя Ирины Венедиктовой.

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото — vesti.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт ОГП.

Замами стали Андрей Любович и Алексей Симоненко. Во время представления заместителей коллективу, Венедиктова поведала, в каких направлениях они будут работать и разделила полномочия между ними.

Отметим, что Андрей Любович ранее занимал пост прокурора Донецкой области.

Читайте также:  Генпрокурор Венедиктова вызвала к себе на разговор глав НАБУ и САП

Что касается Алексея Симоненко, что ранее он был работником СБУ. В январе сего года подавл декларацию на пост замглавы ГБР. В то время в.и.о. директора ГБР как раз была Ирина Венедиктова.

Напомним, ранее мы писали, что Венедикетова проводит встречу с Аваковым и Клименко.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Из-за контрабанды Украина ежегодно теряет минимум 10 млрд грн — депутат

Дмитрий Климов

Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии

Дмитрий Климов

Россия может столкнуться с колоссальным противостоянием со стороны Украины

Юлия Нагорная

Добавить комментарий