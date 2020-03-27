Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова представила своих заместителей

В пятницу, 27 марта, в Офисе генерального прокурора Украины были представлены два новых заместителя Ирины Венедиктовой.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт ОГП.

Замами стали Андрей Любович и Алексей Симоненко. Во время представления заместителей коллективу, Венедиктова поведала, в каких направлениях они будут работать и разделила полномочия между ними.

Отметим, что Андрей Любович ранее занимал пост прокурора Донецкой области.

Что касается Алексея Симоненко, что ранее он был работником СБУ. В январе сего года подавл декларацию на пост замглавы ГБР. В то время в.и.о. директора ГБР как раз была Ирина Венедиктова.

Напомним, ранее мы писали, что Венедикетова проводит встречу с Аваковым и Клименко.