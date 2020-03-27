Голосов за «антиколомойский» закон будет достаточно — нардеп Егор Чернев

По словам представителя фракции «Слуга народа», за это законопроект готовы проголосовать «Евросолидарность», «Голос» и депутатская группа «Доверие».

Об этом Егор Чернев сообщил у себя в Facebook, пишет «НБН«.

Он сообщил, что в последние дни все активно обсуждают именно «антиколомойский» закон. Ведь его внедрение поможет Украине получить новый кредит от МВФ и отказаться от идеи дефолта:

«Мы думаем, что «антиколомойский » закон — это одно из главных условия МВФ. Но есть вероятность, что «слуги» не дадут 226 голосов, ведь не все согласны с этим законопроектом».

Чернев подчеркнул, что часть нардепов «живут не в Украине, а в стране с названием Приват». Им выгодно, если Коломойским снова станет владельцем этого банка:

«Когда олигарх получит «Приват», всем, кто его поддержал, будет очень хорошо. Они получат компенсации… И такую, что хватит всем на автомобиль. А вот все остальные украинцы будут жить плохо».

При этом нардеп добавил, что за «антиколомойский» закон готовы проголосовать «Европейская солидарность, «Голос», часть нардепов от «Слуги народа» и депутатская группа «Доверие».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский должен выбрать между кредитом от МВФ и дефолтом.