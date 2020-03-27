Дефолт или кредит от МВФ: момент истины для Зеленского настал

Как сообщают источники, в президентской фракции сейчас настоящий раскол: нардепы разделились на тех, кто поддерживает дефолт и тех, кто за кредит от МФВ.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По их данным, в пропрезидентской партии началась борьба двух групп влияния: сторонников дефолта и сторонников финансовой помощи от МВФ:

«Естественно, что первую группу возглавляет Коломойский. Для него дефолт выгоден, ведь это поможет ввернуть «ПриватБанк» и перезапустить взаимоотношения с кредиторами Украины. Второй вариант поддерживают так называемые «соросята». Их цель — добить Коломойского и открыть рынок земли для западных инвесторов. На стороне «соросят» также Ахметов… Он и продвигает в НБУ Арсения Яценюка».

Что касается ещё одного не последнего человека в правительстве, то Аваков, как отмечает источник, имеет некую «золотую карту» в парламенте и активно провидит торги в ОПУ. Но при этом, у Авакова есть «должок» перед Коломойским. Последний помог главе МВД избежать увольнения, когда ко власти пришел Зеленский:

«Сейчас для президент наступил момент истины: он должен выбрать будущее для страны… Любой вариант имеет свои плюсы и минусы».

Напомним, ранее мы писали, что на Банковой готовятся к дефолту.