Яценюк не выдержал оскорблений в свой адрес: эмоциональное обращение к украинцам

Лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины 2014-2016 годов не выдержал оскорблений от политических оппонентов и обратился к украинцам с просьбой не верить наглой лжи.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Меня оскорбляли и распространяли фейки о том, как я отмечал свой «первый миллиард». О том, что у меня десятки вилл в Майами. Мне говорили, что я не патриот и у меня десятки паспортов. Говорили, что я убил 30 россиян на войне. Мои оппоненты врали о том, что проект «Стена» это мой план по разворовыванию бюджета. Было еще много чего ужасного в мой адрес. Все это выдумки политтехнологов. Народ Украины, не верьте в это. Правда победит!», — сказал он.

«Последней каплей моего терпения стала «новость», о том, что я в больнице и там оскорбляю врачей. А я не в больнице, и я воспитанный человек, который никогда не станет оскорблять врачей. Такая наглая ложь и оскорбления в мой адрес это уже за гранью добра и зла», — добавил он.

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