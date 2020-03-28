Позорные манипуляции Кремля: Путин просит ввести мораторий на санкции

Главное Политика
Ник Петров0
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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн саммита Большой двадцатки попытался разжалобить мировых лидеров, призвав их ввести мораторий на санкции.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Владимир Путин просит снять санкции.
Путин давит на жалость, призывая снять санкции в связи с коронавирусом. Фото: news.online.ua.

Предложение главы Кремля, естественно, не осталось без внимания украинской власти и мирового сообщества. Все сразу поняли, чего хочет добиться Владимир Путин.

Представитель Украины выступил с резкой критикой в адрес Кремля, позицию официального Киева поддержала Австрия, заявив, что Путину не удастся снять санкции с России только из-за пандемии коронавируса.

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В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что Россиия имеет возможность «обнулить» санкции против себя, когда вернет Крым и заберет свои войска из Донбасса.

Ранее сообщалось о том, кто ответит за ложь, ситуация с коронавирусом в Украине накаляется.


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