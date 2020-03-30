«Антиколомойский» законопроект: «Слугам народа» рассылают провокационные смс-сообщения накануне решающего голосования (ФОТО)

Политика
Ольга Гергелюк0
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Накануне внеочередного заседания парламента, народным избранникам от партии «Слуга народа» стали приходить провокационные смс-сообщения. Народным депутатам предлагают не голосовать за так называемый «антиколомойский» закон, который сделает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.

"слуги народа
«Слуги народа». Фото — kp.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание «Апостроф».

В Сеть попало фото анонимного сообщения, которое сегодня было отправлено народным депутатам от партии «Слуга народа». Автор сообщения просит «Слуг» не голосовать за законопроект о запрете возвращения банков их бывшим владельцам.

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При этом автор сообщения пишет депутатам, что «власти нет, а Зеленского уже никто не боится». Кроме того, аноним пишет, что нынешняя власть «ворует, больше, чем Порошенко уже».

Автор сообщения также рекомендует депутатам президентской партии не портить отношения с олигархом Игорем Коломойским.

«Подумайте, что лучше быть против ИВК всю жизнь или зарабатывать деньги?», — пишет аноним.

Ранее мы сообщали, что Рада не смогла принять изменения в Госбюджет-2020.


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