Кадровые перестановки в Кабмине: Емец обвинил в своей отставке Супрун

Экс-министр здравоохранения Илья Емец прокомментировал свою отставку. Он заявил, что видит причину отстранения его от должности в экс-министре здравоохранения Ульяне Супрун.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фокус».

Сегодня, 30 марта, парламент отправил в отставку руководителя Министерства здравоохранения Илью Емеца. Экс-министр прокомментировал свою отставку журналистам.

По его словам, причину своей отставки он видит в бывшем руководителе министерства — Ульяне Супрун. По его словам, Супрун, как оппонентке, не нравились идеи Емеца и его команды. Она, по его словам, придерживается другой позиции относительно реформирования медицины.

«Основания такие: что нашей команде, ей было предоставлено продолжение реформирования медицины, она не понравилась нашим главным оппонентам – это исполняющая обязанности Супрун», — прокомментировал экс-министр.

Емец также поддал критике реформы Супрун.

Кроме того, по словам экс-министра, до своей отставки он разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Но, о деталях разговора бывший чиновник не сообщил. Сам же экс-чиновник утверждает, что не писал заявление об уходе по собственному желанию и был намерен продолжать возглавлять Министерство в столь сложное для Украины время.

А вот на сайте президента Украины недавно появилась петиция – граждане Украины просят главу государства вернуть Ульяну Супрун на должность руководителя Минздрава.

Ранее мы сообщали, что депутаты проголосовали за «атиколомойский» закон.