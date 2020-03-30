Власть договорилась с Игорем Коломойским по «антиколомойскому» закону — СМИ

Отмечается, что закон может быть принят 30 марта на внеочередном заседании парламента в первом чтении.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

По данным источника, на третьем внеочередном заседании ВР всё-таки состоится голосование по «антиколомойскому» закону. Голосов собралось достаточно:

«Голосов на «антиколомойский» закон собрали достаточно, но пока что торги продолжаются. Утром было всего 210 голосов.

Другой источник сообщает, что власти удалось договориться с Коломойским, что вот сейчас примут законопроект в первом чтении, а потом будут его дорабатывать».