Власть договорилась с Игорем Коломойским по «антиколомойскому» закону — СМИ

Политика
Христина Качоровська0
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Отмечается, что закон может быть принят 30 марта на внеочередном заседании парламента в первом чтении.

Коломойский и Зеленский
Коломойский и Зеленский. Фото — radiosvoboda.org

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

По данным источника, на третьем внеочередном заседании ВР всё-таки состоится голосование по «антиколомойскому» закону. Голосов собралось достаточно:

«Голосов на «антиколомойский» закон собрали достаточно, но пока что торги продолжаются. Утром было всего 210 голосов.

Другой источник сообщает, что власти удалось договориться с Коломойским, что вот сейчас примут законопроект в первом чтении, а потом будут его дорабатывать».

Напомним, ранее мы писали, что в 16 часов состоится третье внеочередное заседание за день.


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