Монобольшинство провалило 70% последних голосований в Раде — КИУ

Последние голосования в парламенте показали, что во фракции «Слуга народа» больше нет прежнего единства. И для принятия некоторых решения монокоалиции приходиться прибегать к помощи оппозиции.

По крайней мере, об этом свидетельствуют наблюдения Комитета избирателей Украины, пишет «НБН«.

Как отметили в КИУ, в марте в украинском парламенте состоялось 25 голосований. И всего в 7 случаях монокоалиция»Слуги народа» смогла сама набрать 226 нужных голосов. Таким образом, 70% всех мартовских голосований «слуги» просто провалили:

«Например, за увольнение Рябошапки проголосовало всего 179 «слуг». Увольнение Уманского поддержали 187 представителей монобольшиснтва, а назначение Степанова — 195. Так называемый «антиколомойский» закон поддержало 198 «слуг», а рынок земли — 206″.

Алексей Кошель подчеркнул, что все 266 голосов «Слуга народа» дала лишь при голосовании за отставку Гончарука и его Кабмина, за назначение Шмыгаля и новый состав правительства, за назначение Тарана и Кулебы:

«Фракция «Слуга народа» имеет в своем составе 248 нардепов. Но наши исследования показали, что слаженного голосования больше нет. В марте монокоалиция была едина лишь 7 раз. Это говорит о том, что внутри фракции появились проблемы… И многие голосования были бы провалены, если бы не голоса оппозиции».

Напомним, ранее мы сообщали, что во фракции «Слуга народа» грандиозный раскол.