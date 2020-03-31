Мы никогда не будем вести переговоров с боевиками «Л/ДНР» — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что власть никогда не вела переговоров с террористами ОРДЛО и не собираться прибегать к этому в будущем.

Об этом Ермак заявил во время видео-конференции, пишет «НБН» ссылаясь на «Гордон«.

«Наша позиция неизменная — мы не вели и не будем вести переговоры с сепаратистами, террористами и так называемыми «Л/ДНР». Я всегда это говорил, но почему-то, мои слова перекручивают».

При этом он признал, что на ТКГ в Минске Украина обязалась согласовать с боевиками ОРДЛО некоторые законодательные акты по части урегулирования военного конфликта на Донбассе:

«На переговорах в Минске всегда были представители «Л/ДНР», все пять лет. Но они не входят в ТКГ и при нашей каденции не войдут».

Ермак отметил, что официальный Киев готов вести переговоры лишь с реальными жителями оккупированного Донбасса, которые не были участниками НВФ:

«Мы готовы разговаривать с мирными гражданами, которые проживают на временно оккупированной территории. На руках которых нет крови украинских военных. Мы всегда будем придерживаться этого принципа».

Напомним, ранее Ермак заявил, что переговоры о создании Консультативного совета в ТКГ продолжаются.