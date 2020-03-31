Непонятно, способен ли он руководить страной — Арестович высказался о психологическом состоянии Зеленского

Политолог Алексей Арестович в пух и прах разнес избирателей Зеленского. Не оставил без внимания и самого президента.

На своей странице в Facebook Арестович отметил, что за Зеленского, всего год назад, отдали голоса 13,5 миллиона украинцев на выборах президента во втором туре.

Об этом пишет «НБН«.

Причины выбрать именно Зеленского были разные: кто-то ему верил, кто-то хотел изменений, а кто-то просто думал «лишь бы не Порошенко»:

«Чудо нам обещало мир. Год прошел… На Донбассе убивают больше наших военных, чем год назад. Мы в шаге от признания террористов, а Россия уже почти стала «посредником». Это привет всем националистам и военным, голосовавшим за Зе».

Второй «факап» президента — это его команда. Особенно, главы ОПУ, которые вляпываются в коррупционные скандалы:

«Здесь у меня привет для журналистов-расследователей. Ещё у нас были обещания посадить Свинарчуков, а в итоге — в оборонке крупные коррупционные скандалы. А может, просто, чуду не хватило времени? Может, года не достаточно, чтобы что-то сделать?».

Но здесь, отметил Арестович, надо посмотреть, какие ресурсы были у Зеленского, чтобы выполнить свои обещания. Один из них — это монобольшинсто в парламенте:

«Прошло меньше года, а монобольшинства уже нет. И Зе, дрожащим голосом просит своих же депутатов проголосовать за нужные законопроекты и вообще прийти в Раду (и просит об этом через телевизор). За пол года у нас уже второе правительство. Глав ОГА в областях, которых назначил тот же Зе, отодвинули в сторону и регионы курируют олигархи… Те, которых он обещал отстранить от власти».

Да и ещё плюс ко всему пандемия коронавируса и финансовый кризис — это всё, отмечает политолог, выбило из колеи президента:

«У него дрожит нижняя челюсть и пересыхает горло во время выступления. Его психологическое состояние вызывает один вопрос — он вообще в состоянии управлять страной?».

Но, пишет Арестович, сейчас он хочет посмотреть в глаза избирателям Зеленсокого и задать несколько вопросов:

«Ну как вам? Вы понимаете, что именно вы, которые так хотели быстрых изменений, оказались дураками в этой ситуации? Я вас не обижаю, просто констатирую факт. Как вам курс доллара? Как вам внутриполитическое поражение, на пороге которого мы оказались? Как вам российские агенты во власти? Этот урок вы ощутите на себе — на своих кошельках и своих легких. Но может после этого вы поймете, что чудо может быть надеждой, но не может быть инструментом. Инструмент — это долгий и последовательный труд, который что-то меняет. Но вам такое не нравится. Вы думали, что самые хитрые и выбрали комика… Но перехитрили лишь себя и реальность».

Напомним, ранее мы писали, что «Слуги народа» бунтуют против Зеленского.