Портнов попал в новый скандал: экспрессивные оскорбления и угрозы в адрес прокурора

Нецензурные оскорбления и угрозы: известный политик времен Януковича Андрей Портнов словесно атаковал прокурора Александра Божко.

Об этом сообщает «Украинская правда», передает «НБН».

Известно, что хоть факт реальных угроз зафиксирован, однако правоохранители пока воздерживаются от комментариев и не прибегают к действиям.

Потрнов заявляет, что сможет «посадить» прокурора и тому следует «жить и оглядываться». Кроме того было использовано множество нецензурных выражений, которые оскорбляют честь и достоинство работника судебной системы.

Стоит отметить, что квалифкомисия адвокатов совершенно не видит в поведении Портнова «фактов нарушения дисциплины». Они отрицают дисциплинарные проступки Порнова и игнорируют происходящее.

Божко обратился за правовой помощью к новому генпрокурору Ирине Венедиктовой, но та поддержала тенденцию к игнорированию скандального поведения Портнова.

Отметим, что это уже не первый случай подобного обращения Портнова с прокурорами. Еще с 2017 года он начал вести себя вызывающе и осыпать прокуроров угрозами.

Напомним, как сообщалось ранее, ослабление ОРДЛО на 10 тысяч человек: масштабы кризиса вынудили террористов прибегнуть к помощи Кремля.