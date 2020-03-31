Портнов попал в новый скандал: экспрессивные оскорбления и угрозы в адрес прокурора

Политика
Родион Власов0
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Нецензурные оскорбления и угрозы: известный политик времен Януковича Андрей Портнов словесно атаковал прокурора Александра Божко.

Андрей Портнов
Андрей Портнов. Фото — 5.ua

Об этом сообщает «Украинская правда», передает «НБН».

Известно, что хоть факт реальных угроз зафиксирован, однако правоохранители пока воздерживаются от комментариев и не прибегают к действиям.

Потрнов заявляет, что сможет «посадить» прокурора и тому следует «жить и оглядываться». Кроме того было использовано множество нецензурных выражений, которые оскорбляют честь и достоинство работника судебной системы.

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Стоит отметить, что квалифкомисия адвокатов совершенно не видит в поведении Портнова «фактов нарушения дисциплины». Они отрицают дисциплинарные проступки Порнова и игнорируют происходящее.

Божко обратился за правовой помощью к новому генпрокурору Ирине Венедиктовой, но та поддержала тенденцию к игнорированию скандального поведения Портнова.

Отметим, что это уже не первый случай подобного обращения Портнова с прокурорами. Еще с 2017 года он начал вести себя вызывающе и осыпать прокуроров угрозами.

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Напомним, как сообщалось ранее, ослабление ОРДЛО на 10 тысяч человек: масштабы кризиса вынудили террористов прибегнуть к помощи Кремля.

 


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