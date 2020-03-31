Украина объединяет усилия с «ДНР»: пять совместных проектов ради жизнеобеспечения страны

Украинская власть договорилась с «ДНР» о пяти совместных проектах, которые смогут значительно улучшить ситуацию в стране. Готовятся ремонтные работы у линии фронта.

Об этом сообщает «ДАН», передает «НБН».

«Представители ДНР в СЦКК договорилось с украинской власти о проведении важнейших ремонтных работ сразу на пяти объектах для жизнеобеспечения страны», — говорится в сообщении «властей» «ДНР».

Благодаря этому работники коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» сможет начать ремонт системы водоснабжения в ряде поселков страны. Обе стороны согласились временно прекратить обстрелы в участках, где будут осуществляться работы. Деятельность будет проходить в поселке шахты имени Гагарина, в поселке Зайцево, Рыбалко и Обручева.

Кроме того в результате договоренности стало возможным восстановление подачи электричества. Отмечается, что за деятельность в этом вопросе отвечает «Региональная энергопоставляющая компания».

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