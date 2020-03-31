В ОПУ надеются, что обмен пленными пройдет через две недели

Такими ожиданиями поделился глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время видео-брифинга.

По словам Ермака, очередной обмен пленными может состоятся уже в ближайшее время.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«Переговоры по обмену пленными продолжаются. Конечно же, в условиях пандемии этот процесс ещё больше усложнился. Но я надеюсь, что в течение 10-14 дней он состоится. Сейчас мы на этапе формирования финальных списков».

Ермак также рассказал, что боевики ОРДЛО не захотели пропускать представителей Красного креста к заключенным в «Л/ДНР». Но президенту Зеленскому удалось договориться с руководителем Красного креста, чтобы представителей сей организации пропустили хоть на территорию ОРДЛО:

«Это нам очень поможет в составлении окончательных списков на обмен. Мы не прекратили переговоров и я верю, что в течение двух недель мы вернем наших людей».

Напомним, ранее мы писали, что сторона Украины возмущена предложением «ДНР» по обмену пленными.