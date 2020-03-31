Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

Лидеры двух государств обсудили борьбу с пандемией коронавируса и договорились об обмене опытом в этом вопросе между странами.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.

Стороны пообщались на тему распространения коронавируса в мире и о мерах, к которым прибегают их страны в борьбе с пандемией. Зеленский и Меркель также договорились об информационном обмене, особенно в части медстандартов лечения болезни.

«В вопросе возможно увеличения финансовой помощи Украине для борьбы с коронавирусом, стороны пришли к решению перенаправить 150 млн евро в рамках немецкого кредита на соответствующие нужды».

Помимо этого, Ангела Меркель положительно отреагировала на принятие законов о рынке земли и запрет на возвращение банков бывшим собственникам (так называемый «антиколомойский» закон — ред.):

«Канцлер Германии подчеркнула, что важно как можно быстрее завершить переговоры с МВФ дабы получить новый кредит. Также, была задета тема дополнительного финансирования Украины со стороны ЕС и мирового банка».

Не забыли стороны обсудить и тему войны на Донбассе. Президент Украины рассказал Меркель о ситуации на фронте и о результатах переговоров ТКГ в Минске.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский наставивает на повышении выплат медикам.