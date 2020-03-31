Зеленский показал, что не способен управлять государством – политолог Таран указал на действие президента, которое продемонстрировало его слабость

Политолог Сергей Таран считает, что президент Владимир Зеленский и его команда, не способны управлять государством. По мнению политолога, свою слабость глава государства продемонстрировал, когда обратился к олигархам с просьбой помочь государству в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь ZNAI.UA.

Политолог Сергей Таран указал на действие президента Владимира Зеленского, которое продемонстрировало его неспособность руководить государством. Политолог считает, что обращение президента к представителям крупного бизнеса свидетельствует о слабости и отсутствии конкретного антикризисного плана. Об этом также свидетельствуют и частые кадровые перестановки в Кабинете Министров. Кроме того Таран отметил, что еще во время предвыборной компании, господин Зеленский, заявлял о том, что будет бороться с олигархическим режимом в стране, а теперь, по словам, политолога, не просто обращается за помощью, но и предлагает кураторство над областями Украины.

«Фактически Зеленский показал банкротство своих управленческих качеств. При первом же кризисе он пошел к олигархам, я не считаю, что это была его ошибка – это его вынужденный шаг. Он показал свою неспособность управлять государством в условиях кризиса», — заявил политолог.

По мнению эксперта, для Украины сейчас серьезной проблемой является отсутствие политической элиты, которая способна бороться с вызовами, которые встали перед Украиной.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского может появится серьезный враг.