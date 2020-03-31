У Зеленского может появиться серьезный враг: СМИ рассказали о последствиях для президента, после принятия необходимых для страны законов

Президент Владимир Зеленский рано или поздно должен был сделать свой выбор – в пользу МВФ или олигарха Игоря Коломойского. Как, видим, вчерашнее голосование в парламенте за «банковский» закон показало, к чему все-таки склонился глава государства — он выбрал сотрудничество с МВФ. Теперь вопрос в другом — не станет ли, олигарх Коломойским серьезным врагом президента Зеленского.

Об этом сообщает издание «Украинская Правда», передает НБН.

Как известно, вчера, 30 марта, народные избранники проголосовали за так называемый «антиколомойский» закон, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам. Накануне голосования в парламент приехал, и сам господин Зеленский и обратился к парламентариям с просьбой поддержать необходимый для страны законопроект. Парламентарии таки проголосовали, вот только впереди еще голосование за документ во втором чтении. Журналисты «УП» отмечают, что совсем скоро станет ясно — насколько сильным будет конфликт между президентом Зеленским и олигархом Коломойским.

Кроме того, журналисты отмечают, что президент Зеленский оказался в безысходной ситуации. И пойти против Коломойского его заставил надвигающейся экономический кризис и ситуация с коронавирусом в стране. Украине сейчас, как никогда нужен очередной транш от МВФ.

Пока что выбор сделан в пользу МВФ. Вот только после принятия важных для страны решений, президент Зеленский может обрести себе серьезного врага в лице Игоря Коломойского.

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