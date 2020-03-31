У Зеленского может появиться серьезный враг: СМИ рассказали о последствиях для президента, после принятия необходимых для страны законов

Политика
Ольга Гергелюк0
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Президент Владимир Зеленский рано или поздно должен был сделать свой выбор – в пользу МВФ или олигарха Игоря Коломойского. Как, видим, вчерашнее голосование в парламенте за «банковский» закон показало, к чему все-таки склонился глава государства  — он выбрал сотрудничество с МВФ. Теперь вопрос в другом — не станет ли, олигарх Коломойским серьезным врагом президента Зеленского.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — rbc.ua

Об этом сообщает издание «Украинская Правда», передает НБН.

Как известно, вчера, 30 марта, народные избранники проголосовали за так называемый «антиколомойский» закон, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам. Накануне голосования в парламент приехал, и сам господин Зеленский и обратился к парламентариям с просьбой поддержать необходимый для страны законопроект. Парламентарии таки проголосовали, вот только впереди еще голосование за документ во втором чтении. Журналисты «УП» отмечают, что совсем скоро станет ясно —  насколько сильным будет  конфликт между президентом Зеленским и олигархом Коломойским.

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Кроме того, журналисты отмечают, что президент Зеленский оказался в безысходной ситуации. И пойти против Коломойского его заставил надвигающейся экономический кризис и ситуация с коронавирусом в стране. Украине сейчас, как никогда нужен очередной транш от МВФ.

Пока что выбор сделан в пользу МВФ. Вот только после принятия важных для страны решений,  президент Зеленский может обрести себе серьезного врага в лице Игоря Коломойского.

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Ранее мы сообщали, что Франция и Германия выступили с совместным заявлением по Донбассу.

 

 

 

 

 


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