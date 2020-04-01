Андрей Ермак активно ищет компромат на Гео Лероса — СМИ

Глава офиса президента хочет наказать нардепа, который выставил на всеобщее обозрение видеозаписи с его братом. На них Денис Ермак «торгует» государственными должностями.

Как сообщает источник, Ермак уже начал искать компромат на Гео Лероса и также ищет того, кто предоставил нардепу скандальные видео.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

«Наш источник сообщает, что это не единственный компромат на Дениса Ермака. На брата главы ОПУ есть большая папка с различными компрометирующими материалами. Его будут постепенно «выбрасывать» в общество и делать скандал, чтобы сделать токсичным Андрея Ермака».

Цель таких компроматов, пишет источник, сделать Ермака «посговорчивее» — это как минимум. А задача максимум — это чтобы Зеленский уволил Андрея Ермака:

«Ермаку хотят показать, что в этой ситуации он не кукловод, а кукла».

Напомним, ранее мы писали, что ГБР открыла уголовное производство против Гео Лероса, за то что он опубликовал видео с братом Ермака.