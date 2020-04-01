«ДНР» обратилась к Европе с необычной инициативой: подан судебный иск против Украины

Главное Политика
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Террористы «ДНР» обратились в Европейский суд по правам человека, и подали иск против Украины. Террористы требуют Киев выплатить 3,5 млн рублей.

Флаг "ДНР"
Флаг «ДНР». Фото — novorossia.su

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на сайт администрации города Макеевки.

В заявлении «ДНР» сказано, что жители прифронтового поселка Зайцево, которое находится в Горловке, стали жертвами действий украинской стороны и понесли материальные убытки.

Читайте также:  ООН сообщила об обострении ситуации в провинции Хомс в Сирии

«Сегодня в Донецке прошло совещание общественной комиссии. Мы получили обращение от владельцев четырех домов из поселка Зайцево. В нем говорится о значительном ущербе, который понесли эти граждане из-за действий Киева. Мы поддерживаем негодование этих людей и уверяем, что иск в ЕСПЧ будет подан. Киев обязан возместить убытки, которые были нанесены в ходе военных действий», — сказала представитель «ДНР» и эксперт по оценке экономического ущерба Анастасия Буторкина.

Читайте также:  Новые налоги на автомобили и квартиры: изменения коснутся рядовых граждан

Она подчеркнула, что сумма выплат должна составить 3,5 млн рублей.

Напомним, как сообщалось ранее, медики из Одессы обратились к украинцам: в больницах на местах назревает кризис.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Гендерный аудит проведут в МИД Украины в 2019 году

Дмитрий Климов

«День тишины» перед выборами: чего нельзя делать

Дмитрий Климов

Кнессет утвердил самороспуск и первые в истории Израиля повторные парламентские выборы

Дмитрий Климов

Добавить комментарий