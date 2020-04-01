«ДНР» обратилась к Европе с необычной инициативой: подан судебный иск против Украины

Террористы «ДНР» обратились в Европейский суд по правам человека, и подали иск против Украины. Террористы требуют Киев выплатить 3,5 млн рублей.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на сайт администрации города Макеевки.

В заявлении «ДНР» сказано, что жители прифронтового поселка Зайцево, которое находится в Горловке, стали жертвами действий украинской стороны и понесли материальные убытки.

«Сегодня в Донецке прошло совещание общественной комиссии. Мы получили обращение от владельцев четырех домов из поселка Зайцево. В нем говорится о значительном ущербе, который понесли эти граждане из-за действий Киева. Мы поддерживаем негодование этих людей и уверяем, что иск в ЕСПЧ будет подан. Киев обязан возместить убытки, которые были нанесены в ходе военных действий», — сказала представитель «ДНР» и эксперт по оценке экономического ущерба Анастасия Буторкина.

Она подчеркнула, что сумма выплат должна составить 3,5 млн рублей.

Напомним, как сообщалось ранее, медики из Одессы обратились к украинцам: в больницах на местах назревает кризис.