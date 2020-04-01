Ещё одно внеочередное заседание парламента может состояться на следующей неделе — Герус

Народный избранник от фракции «Слуга народа» отметил, что на заседании должны рассмотреть закон о банках, а также сокращение Госбюджета-2020.

Об этом Андрей Герус поведал в эфире телеканал «112 Украина», пишет «НБН«.

«Я думаю, 6 или 7 апреля у нас пройдет ещё одно внеочередное заседание Верховной Рады. Там уже должно потеплеть и мы можем собраться на другой локации, а не в зале заседаний. Но здесь есть некоторые регламентные нормы… Если мы их опустим, то снова столкнемся с критикой оппозиции. Поэтому спикер делает всё, чтобы у них не было претензий… Значит, скорее всего, мы соберемся в Раде. Хотя я готов прийти в любое место».

Герус отметил, что на заседании будут рассматривать так называемый «антиколомойский» закон во втором чтении и снова рассмотрят изменения в Госбюджет Украины, потому что от этого зависит предоставление финансовой помощи от МВФ.

Напомним, ранее мы писали, что 30 марта состоялось внеочередное заседание парламента.