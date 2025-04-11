Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Новини.LIVE», нардепа, члена парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексея Леонова, прозвучало заявление — госбюджетом-2025 год не предусматривается выделение дополнительных средства на расширение мобилизации.

Исходя из слов Леонова, в 2024 году в Украине уже фиксировался прецедент: из-за задержки партнерской финпомощи, в госбюджете возник дефицит в 500 млрд гривен, и ВРУ предприняла непопулярный шаг, одобрив так называемый «налоговый закон военного времени», повысив налогообложение бизнес-сектора.

Народный избранник добавил, что на текущий момент ни ВСУ, ни Минобороны официально не обращались к парламенту по вопросу увеличения финансирования, поскольку у военных сохранился определенный мобилизационный потенциал.

Впрочем, Леонов резюмировал:

Если получим [обращение] — будем рассматривать [расширение финансирования мобилизации посредством увеличения расходной части госбюджета] и думать, что с этим делать.

Ранее мы писали о том, что правительство заплатит консультантам более 100 млн гривен за подготовку сделки по ресурсам с США.