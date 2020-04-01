Гордон провоцирует кровопролитие: журналист дал ответ на серьезное оскорбление

Бывшая соратница экс-президента Украины Виктора Януковича Елена Бондаренко в лицо обвинила известного украинского журналиста Дмитрия Гордона в разжигании ненависти.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

В ходе интервью на канале «112» возник спор между Гордоном и его гостьей Бондаренко. В ходе диалога речь зашла об отношениях друг к другу граждан Российской Федерации и Украины. Бондаренко выразила мнение, согласно которому граждане России крайне лояльно относятся к украинцам и Украине, в то время как в Украине она видит тотальное разжигание ненависти. Самого Гордона она обвинила в том, что он является одним из главных разжигателей национальной вражды.

«Почему же, я за дружеские отношения с Россией», — ответил ей Гордон. Далее он подчеркнул, что его гостья неправильно понимает его позицию. Однако перед тем как дружба станет возможной должно быть покаяние за многолетнюю агрессию.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина выступила за санкции против Беларуси: ЕС готов поддержать давление.