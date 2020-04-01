Мы этого не выдержим – идеолог «ДНР» предупредил сограждан о приближении катастрофы

Идеолог «ДНР» Роман Манекин предупредил местных жителей и коллег о крайне сложном кризисе, к которому «власти» не готовы. Неподконтрольные Украине территории находятся в сильнейшем стрессе.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Манекин признает, что социальная система «ДНР» подошла к кризисному моменту и находится в «пережатом» состоянии. Почти 6 лет боевых условий, масштабные ограничения и коронавирус истощили все силы террористов.

«Социальная система оказалась предельно пережатой. В нынешних условиях сложно надеяться, что улучшения придут сами, а реальных ресурсов у нас просто уже нет. Любая пружина ломается. Я опасаюсь, что ДНР вымрет. Присущая местным властям жестокость потеряла свою эффективность и уже стала вредной. Комбинация кнута и пряника тоже не приносит положительного результата. Нам пора разговаривать по-человечески с людьми и избегать скандалов», — заявил Манекин.

Напомним, как сообщалось ранее, лекарства от коронавируса оказались пустышкой: ЕС опроверг методы США.