Указ Путина о земле в Крыму: Европейский Союз отреагировал на действия президента РФ

Политика
Ольга Гергелюк0
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Европейский Союз очередной раз напомнил президенту РФ Владимиру Путину, что «Крым – это Украина». ЕС заявил, что не признает указ руководителя Кремля, который запрещает иностранцам быть владельцами земли в Крыму.

Крым
Крым. Фото — unian.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Цензор.Нет». 

Европейский Союз проявил свою категоричную позицию по поводу нового указа президента РФ Владимира Путина о запрете иностранцам быть владельцами земли в Крыму. Европейский Союз напомнил о том, что не признает аннексии Крымского полуострова, так же как и не признает указ Путина, который запрещает иностранцам быть владельцами земли в Крыму.

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В ЕС напомнили Путину, что Крым – это территория Украины, а действия РФ нарушают международное право.

«ЕС не признает данный указ Путина, который является еще одной попыткой принудительно интегрировать аннексированный Крым в состав Украины», — заявляет пресс-служба ЕС.

Кроме того, в ЕС не исключают, что после нового указа Путина, в Крыму могут начать лишать имущества тех, у кого нет паспорта гражданина РФ.

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Ранее мы сообщали, о том, что  Чубаров заявил, что из-за пандемии коронавируса «Марш на Крым» необходимо перенести. 

 

 

 


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