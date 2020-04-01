Указ Путина о земле в Крыму: Европейский Союз отреагировал на действия президента РФ

Европейский Союз очередной раз напомнил президенту РФ Владимиру Путину, что «Крым – это Украина». ЕС заявил, что не признает указ руководителя Кремля, который запрещает иностранцам быть владельцами земли в Крыму.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Цензор.Нет».

Европейский Союз проявил свою категоричную позицию по поводу нового указа президента РФ Владимира Путина о запрете иностранцам быть владельцами земли в Крыму. Европейский Союз напомнил о том, что не признает аннексии Крымского полуострова, так же как и не признает указ Путина, который запрещает иностранцам быть владельцами земли в Крыму.

В ЕС напомнили Путину, что Крым – это территория Украины, а действия РФ нарушают международное право.

«ЕС не признает данный указ Путина, который является еще одной попыткой принудительно интегрировать аннексированный Крым в состав Украины», — заявляет пресс-служба ЕС.

Кроме того, в ЕС не исключают, что после нового указа Путина, в Крыму могут начать лишать имущества тех, у кого нет паспорта гражданина РФ.

Ранее мы сообщали, о том, что Чубаров заявил, что из-за пандемии коронавируса «Марш на Крым» необходимо перенести.