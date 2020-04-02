Может, сам туда поедешь – депутат Гончаренко возмутился решением Зеленского

Народного депутата от партии «Европейская Солидарность» Алексея Гончаренко возмутила идея президента страны Владимира Зеленского, отправить украинских медиков в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube — канал народного депутата.

Алексей Гончаренко записал очередное видеообращение. На этот раз народный депутат поддал критике идею главы государства отправить в Италию украинских медиков на помощь в борьбе с коронавирусом. Он считает, что делать это уже слишком поздно. И если и нужно было отправлять помощь в Италию, то сделать это нужно было до того, как там наступил пик эпидемии. Решение Зеленского, Гончаренко назвал «пиаром».

Сейчас, по мнению Гончаренко, президент должен сосредоточиться на борьбе с пандемией в Украине. Ведь в стране острый дефицит средств защиты от коронавируса.

«Италии он решил помочь. Помоги своей стране. У нас ничего нет. Ты ничего не приготовил, а говоришь Италии помочь. Может, ты сам туда поедешь, в Италию? А еще лучше в Ухань», — раскритиковал президента Гончаренко.

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