Друг познается в беде – Лукашенко рассказал, на каких условиях Республика Беларусь готова объединиться с РФ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко снова заговорил о создании Союзного государства с РФ. По словам Лукашенко, его страна не отказывается от объединения с Россией. Вот только союз, по словам, белорусского лидера, должен создаваться на равных условиях, а пока что позиции государств не равны.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на агентство «БелТА».

По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, идея создания Союзного государства с РФ еще жива. По словам Лукашенко, только на равных условиях Беларусь готова объединиться с Россией.

«Мы никогда не отказывались от договора. Но у нас есть железобетонный принцип – равные условия для государств. Сейчас, все не так», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что готов вести переговоры с РФ о создании Союзного государства, вот только для начала он хочет, «чтобы РФ отказалась от своих имперских замашек».

Вспомнил Лукашенко и о недавнем закрытии границ между РБ и РФ. Он заявил, что решение Кремля было достаточно неожиданным и радикальным. Лукашенко считает, что перед закрытием границ россияне должны были обсудить это с ним.

«А как насчет формулы «друг познается в беде?», — заявил лидер РБ.

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