Нет никакой победы Зеленского над Коломойским – журналист Сыч объяснил, почему еще рано говорить о конфликте президента и олигарха

После того, как Верховная Рада Украины приняла в первом чтении «банковский» законопроект, который еще известный, как «антиколомойский», многие заговорили о том, что президент Владимир Зеленский выступил против олигарха Игоря Коломойского. Но, журналист и главный редактор издания «Новое Время» Виталий Сыч считает, что «никакой победы Зеленского над Коломойским нет».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фейсбук»-страничку журналиста.

Главред «НВ» Виталий Сыч считает, что на самом деле нет никой победы Зеленского над олигархом Игорем Коломойскм. Сыч отмечает, что Зеленский еще с начала президентства избегает конфронтации с олигархом. А принятие парламентом «антиколомойского» законопроекта – это, по мнению журналиста, вынужденный шаг, на который должен был пойти господин Зеленский.

«Нет пока никакой победы президента, над настойчивым бизнесменом», — пишет журналист.

Сыч подчеркнул, что без принятия законопроекта о невозвращении банков их бывшим владельцам, МВФ не окажет Украине финансовой помощи.

«Без денег МВФ – падение экономики, падения национальной валюты, и возможно, даже дефолт», — пишет Сыч.

А вот о победе над Коломойским говорить еще рано. Ведь впереди еще голосование во втором чтении за законопроект. Журналист считает, что во втором чтении парламентарии могут провалить голосование за законопроект или «завалить массой технических правок».

Катастрофы удалось избежать. В этот разУкраине нужны последовательные структурные реформы, а не ситуативные тушения… Gepostet von Vitalii Sych am Mittwoch, 1. April 2020

Кроме того, журналист отметил, что Зеленский учитывает интересы всех крупных игроков на политической арене.

Ранее мы сообщали, что депутат Гончаренко возмутился решением Зеленского.