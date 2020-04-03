Бегите, мы не сможем вам помочь: Лолита рассказала о катастрофе в «ДНР»

Российская певица Лолита Милявская заявила о страшных подробностях начала вооруженного конфликта на Донбассе. Очевидцы тех событий стали свидетелями настоящих зверств.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

«Я общалась с людьми, которые были очевидцами всего этого ужаса. Они имеют абсолютно мирные взгляды и стали заложниками ситуации. Бедность и война кардинально изменила жизни людей. Их истории напоминают ужасы с нечеловеческими зверствами. Главной угрозой для жителей «ДНР» тогда были совсем не ВСУ. Люди рассказывали, что украинская армия предупреждала людей и призывала спасаться всех, кто может. Они говорили – бегите, но не от нас, «мы не можем ничего с этим поделать, вслед за нами сюда прейдут каратели». Тогда был котел, из которого сложно было выбраться. Людям, которые уезжали на машинах, стреляли по бензобакам. Добивали даже детей и женщин, абсолютно всех», — заявляет певица.

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