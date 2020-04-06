Шмыгаль не оправдал ожиданий: нардеп «Слуги народа» требует уволить премьера

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский крайне недоволен действиями премьера Украины Дениса Шмыгаля. Он подал заявление в ГБР за халатное выполнение обязанностей в период карантина.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

Народный депутат уверен, что меры, которые принимаются в нашей стране против карантина, грубейшим образом нарушают права человека. Об этом он заявил у себя на страничке в Facebook.

Он особенно недоволен мерами Шмыгаля в вопросе обеспечения населения медицинскими принадлежностями первой необходимости во время карантина

«Наш Кабинет Министров своими решениями совершает незаконные действия. Вместо оказания помощи гражданам в чрезвычайной ситуации, они идут на откровенно грязные поступки. Мы видим, как представители Кабмина совершают уголовные преступления. Отсутствие необходимой поддержки в трудную минуту почти наверняка приведут к многочисленным жертвам среди населения», — заявил Дубинский.

Народный депутат уверен, что вынуждать население самостоятельно покупать маски по крайне завышенным ценам – преступно и незаконно. В связи с этим он подал заявление в ГБР.

Напомним, как сообщалось ранее, «Минздрав» «ДНР» обратилось к старикам: тревожное заявление террористов.