В «Слуге народа» рассказали, будет ли создана коалиция с «Европейской солидарностью» и «Голосом»

После общего голосования «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса» за закон о рынке земли и «антиколомойский» закон, поползли слухи о негласной коалиции выше упомянутых фракций.

Действительно ли это так, в интервью изданию «РБК-Украина» поведал замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, пишет «НБН«.

По словам Корниенко, общее голосование трех фракций — это не более, чем ситуативный союз. И вряд ли он перерастет в что-то большее:

«Я не думаю, что будет сформирована новая коалиция. Хотя бы потому, что у наших фракций разные позиции. Наш электорат имеет к нам другие требования, по сравнению с электоратом «Евросолидарности». Ну а если говорить о «Голосе», то они сами не хотят объединяться с нами».

Нардеп также опроверг слухи о том, что внутри пропрезидентской фракции случился раскол. Просто, говорит Корниенко, у депутатов разные мнения насчет того или иного проекта закона.

Напомним, ранее мы писали, что «Слуги народа» бунтуют против Зеленского.